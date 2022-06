I Think in Light so let There Be Light!





"Licht is veel meer dan zomaar een armatuur"

CaronLightDesign denkt graag met u mee over creatieve oplossingen om uw woning sfeervol in te richten met licht. Als professioneel lichtontwerper kan ik u helpen in de keuze van de armaturen en de positie hiervan in de woning zodat ook u straks de ideale sfeer kan maken in combinatie met uw inrichting. Maar CaronLightDesign gaat een stap verder dan alleen lampen uitzoeken! Ik ga op zoek naar net die bijzondere verlichting die zorgt voor een stuk beleving in uw woonomgeving!

Aan de hand van een verlichtingsplan geef ik aan hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden en de laatste licht-techniek. Met mijn achtergrond als theatertechnicus weet ik als geen ander hoe belangrijk licht is! Na vele jaren bij diverse lichtbedrijven te hebben gewerkt ben ik nu in de gelegenheid als lichtontwerper mijn expertise voor u in te zetten.

Met mijn kennis, creativiteit en de vele collecties weet ik voor ieder project een passende oplossing. Mijn projecten zijn zeer uiteenlopend; van een kleine verbouwing tot een villa of een bedrijfspand! Van school tot hotel of alleen de badkamer!Maar ik verzorg ook sfeerverlichting voor tijdelijke evenementen of een expositie op locatie naast het aanlichten van gebouwen. Een passie is om van iedere tuin of patio een spannende beleving te maken!

