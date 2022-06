ECO architecten ontwerpt moderne duurzame nul-op-de-meter woningen!

Marco van der Wel en Roland van Deelen hebben meer dan twintig jaar ervaring in het (ver)bouwen voor particu­liere opdrachtgevers en hebben in 2016 ECO architecten opgericht vanuit de overtuiging dat moderne architectuur gecombineerd kan worden met een duurzame bouw- en woonfilosofie. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van bio­based of circulaire materialen en innovatieve energie­systemen.

Wij zien het als taak om gebouwen te ontwer­pen die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu, energieneutraal zijn en waarbij de ruimtelijke ervaring en comfortabel wonen centraal staan.

Onze architecten starten altijd vanuit een grondige analyse van het programma van eisen en de locatie. Hierdoor kunnen we optimaal inspelen op de bezonning, uitzicht en architec­tonische expressie. Heldere plattegronden met functio­nele en betekenisvolle ruimte zorgen voor een huis dat past als een maatkostuum. In samenwerking met de op­drachtgever worden duurzame materialen gekozen die de architectuur tot leven wekken.

