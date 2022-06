Broos de Bruijn architecten is een jong en dynamisch architectenbureau dat met veel plezier werkt aan een grote verscheidenheid aan opdrachten. Even divers als de opdrachten is ook de architectuur van onze ontwerpen. Dennis Broos en Vincent de Bruijn beschouwen iedere opdracht als een unieke opgave die vraagt om unieke oplossingen. Een ontwerpbenadering zonder dogma’s.

Broos de Bruijn architecten toont een grote mate van betrokkenheid bij het te realiseren project en staat voor kwaliteit. De kracht van ons werk zijn de realistische en maakbare ontwerpen. Onze no-nonsense aanpak resulteert in ontwerpen welke zich kenmerken door een consistente uitwerking van conceptniveau tot bouwkundige detaillering.

Door onze flexibele en pragmatische houding kunnen we snel en efficiënt werken.