LWA is een kleinschalig architectenbureau met een persoonlijke benadering. Het bureau heeft naam gemaakt met grotere woningbouwprojecten waarbij de toekomstige bewoners veel keuzevrijheid krijgen in het ontwerp van hun huis. Maar LWA is ook in te schakelen voor particuliere woonhuizen en verbouwingen. Van luxe woning tot woonschuur, de insteek is een heldere, lichte en flexibele woning met een eigenwijze uitstraling.