Conceptuele ontwerpen, altijd met een verhaal. Dankzij de brede opleiding én brede interesse van Ruben werkt hij met veel verschillende materialen, technieken en machines.

Ruben van Megen studeerde in 2012 af aan de Design Academy in Eindhoven. Sindsdien is hij als zelfstandig ontwerper en interieur- en meubelmaker werkzaam.