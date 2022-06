ConcreetDesign B.V. produceert op ambachtelijke wijze in eigen fabriek ultradunne glasvezel versterkte betonnen vloer- en wandpanelen.

Hoogwaardige 'echt' betonnen elementen voor de inrichting van design interieurs, die voldoen aan alle specifieke behoeften en eisen van huidige klanten. Een eerlijk product van Nederlandse makelaardij! Wij zijn gespecialiseerd in beton panelen voor keuken en badkamers, met eindeloze mogelijkheden binnen een reeks van verschillende paneel formaat en types.

Designer merken, architecten en ook particulieren worden in staat gesteld om al hun dromen in beton te realiseren. Ons vast assortiment paneelformaten is gemakkelijk hanteerbaar, efficiënt en verwerkbaar in elke toepassing, zowel voor wand als vloer lambrisering, interieur en exterieur, modern en rustiek. Wij streven ernaar om producten met de mooiste betonuitstraling aan te bieden, dat makkelijk is in gebruik. Daarom hebben we wandpanelen ontwikkeld in een standaard dikte van slechts 12 mm. Ze kunnen gemakkelijk worden bevestigd aan bestaande wanden zoals gips, steen of hout. ConcreetDesign biedt allerlei oplossingen qua beton toepassing in het architectonische bereik, zowel voor in- als exterieur.