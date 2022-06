studio suit is een Haags architectenbureau gespecialiseerd in herontwikkeling, transformatie en renovatie. We ontwerpen architectuurinterventies in bestaande gebouwen en stedelijk weefsel.

We vernieuwen en verbeteren gedateerde gebouwen om ze weer gezond en comfortabel te maken om in te wonen en werken.

studio suit transformeerde recent een vervallen pand in de Haagse binnenstad tot hedendaagse hofjeswoningen. Dit project werd genomineerd voor de Reynaers projectprijs. Momenteel werkt het bureau aan een aantal bijzondere transformatie- en renovatieprojecten in Den Haag en omstreken.