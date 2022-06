Woodlovesyou&more maakt boomstamtafels op maat. Alle bladen zijn massief en variëren van een dikte van 6, 8 en 10 cm blad. U kunt uw eigen boomstamtafel creëren, door aan te geven wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld een recht blad of juist met natuurlijke vormen, of veel noesten of scheuren, of juist weer niet. Deze keuze is aan u en wij gaan op zoek naar het blad dat bij u past. Er is keus genoeg! Onze bladen zijn te verkrijgen tot 400 cm lang. Mocht je langer willen, dan hebben we hier ook nog mogelijkheden in. Naast onze tafels hebben wij ook prachtige tv meubels, salontafels, eettafelstoelen en prachtige handgemaakte schilderijen.

