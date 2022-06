NOV’82 Architecten is een jong Architectenbureau gevestigd in het Oude Noorden in Rotterdam. Het bureau is in 2009 opgericht door Saynzo Osinga en Laura Ubachs. Beiden studeerden als architect af aan de Technische Universiteit Delft. Het gezamenlijk winnen van een prijsvraag voor een activiteitenveld in Spaarndam markeerde de totstandkoming van het bureau.

Sindsdien werkt NOV’82 Architecten aan diverse opdrachten op het snijvlak van (landschaps)architectuur, interieur, transformatie en design. Het bureau richt zich voornamelijk op renovatie, restauratie en transformatie van (historische) panden, interieurs voor woning, horeca en kantoor en landschappelijke interventies in de openbare ruimte. Verscheidene successen bij uiteenlopende ontwerpwedstrijden bestempelen de conceptueel sterke aanpak van het bureau, waarvan de meest recente zijn: VisiteKAART (2017), Wonen in Winkels (2017), Meubels Ontkiemd (2015), ZigZagCity IABR (2014), Passart (2012), en ArchiSpel (2010).

De start van elk project wordt gekenmerkt door een scherpe analyse die ons tot de kern van de opgave leidt, welke schaal de opgave ook heeft. Vanuit deze bevindingen komen we tot de kern van de wensen van de opdrachtgever. De volgende stap is de conceptuele ontwikkeling. Ideeën ontstaan in een brainstormsessie waarbij met pen en tekenblad op tafel gediscussieerd wordt. Dit moment wordt gekenmerkt door onze drang naar de samenkomst van uitzonderlijkheid en realisme. Vlugge tekeningen en schetsmaquettes zijn hierbij essentieel. Pas wanneer er een concept op tafel ligt dat volledig voldoet aan de wensen van de opdrachtgever gaan we over tot uitwerking. De uitwerkingsfase wordt getypeerd door nauwgezetheid en aandacht voor functionaliteit. Onderzoek en beproeving vormen de rode draad in onze aanpak. Vanuit onze hands-on mentaliteit onderzoeken we het scala aan mogelijkheden in de vorm van werk- en schetsmaquettes. Deze communiceren het proces ook eenvoudig en inzichtelijk aan onze opdrachtgevers. Uiteindelijk wordt een totaalbeeld uitgewerkt op een wijze die passend is voor de opgave.