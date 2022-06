PJ van Aalst is al ruim 155 jaar hét vertrouwde adres voor exclusieve tapijten. Laat u verrassen door een ruime keuze aan moderne tapijten. Maar ook de originele designs zijn interessante optie in hedendaagse interieurs. Laat u inspireren op onze website, bestel vanuit uw luie stoel of nog beter… kom eens binnenlopen in onze winkel gevestigd in het 16e-eeuwse Hofhuys in het centrum van Breda.