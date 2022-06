De Interieurarchitect ziet wat jij niet ziet.

De interieurarchitect wordt nog steeds gezien als overbodige luxe, “alleen mensen die geen smaak hebben schakelen een interieurarchitect in”, is een veelgehoorde misvatting. Wie wel ervaring heeft met het inschakelen van een interieurarchitect weet dat met deze uitspaak geen recht word gedaan aan de bijzondere kwaliteit en inbreng van een interieurarchitect. Als geen ander zijn zij in staat de wensen van hun opdrachtgever te vertalen in oplossingen. Oplossingen die altijd verrassend meer oplossing zijn dan men voor mogelijk houdt. Dan hebben we het nog niet eens over zijn ervaring en kennis met bouwen, vorm, kleur, licht, ruimtelijke werking,sfeer, in relatie met het huis. Kortom de totaalbeleving.

Het inschakelen van een interieurarchitect is ook gericht op duurzaam inrichten en/of verbouwen. Bewuste keuzes leren maken. In een aantal reflexgesprekken analyseren zij en geven continu feedback. De opdrachtgever wordt hierdoor voorzichtig gedwongen anders, bewuster te kijken naar zijn woonomgeving. De interieurarchitect neemt de opdrachtgever mee in zijn voorstellingsvermogen.

