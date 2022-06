Innovatief Dutch Design schept de best denkbare voorwaarden voor de perfecte nachtrust

Niets is zo belangrijk voor gezondheid en welbevinden als een goede en vooral ongestoorde nachtrust. Tal van factoren hebben hier invloed op, maar het begint met een goed, fris en schoon bed dat niet klam aanvoelt. Zelfs niet in een vochtige omgeving.

FreshBed betekent een doorbraak als het gaat om slaapcomfort. Het slaapsysteem schept de best denkbare voorwaarden voor de perfecte nachtrust. De matrassen zorgen voor optimaal en ergonomisch verantwoord ligcomfort. Maar de toegevoegde waarde zit in wat FreshBed uniek maakt: het microklimaat.

Een FreshBed is een bed waarin temperatuur en vochtigheid op een constant niveau worden gehouden. In een Freshbed heerst een ideaal microklimaat dat je zelf kunt reguleren, dankzij een gepatenteerde combinatie van ventilatie en individuele temperatuurregeling.

Diverse studies hebben aangetoond dat mensen het best slapen wanneer temperatuur en vochtigheid optimaal zijn. Zo toonde de Nederlandse wetenschapper Roy Raymann[1] in 2013 aan dat mensen beter slapen als hun huid licht is opgewarmd. Mensen slapen dan sneller in, slapen dieper en slapen langer door.

In een conventioneel bed transpireert een mens. Daardoor wordt elke nacht onherroepelijk vocht opgenomen in de matras, de lakens en het dekbed. In een FreshBed transpireren we niet of nauwelijks, dankzij een uitgekiend ventilatiesysteem. Het zuigt van onder het bed lucht aan. Die lucht wordt op de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad gebracht en vervolgens door de matras heen naar het lichaam gevoerd. Daardoor is het bed indien gewenst in de winter relatief warm en in de zomer relatief koel. Woelen van de warmte en rillen van de kou behoren tot het verleden.

Doordat de luchtvochtigheid in bed onder de 50% wordt gehouden heeft huisstofmijt überhaupt geen kans om te overleven en ontstaat er een allergievriendelijke slaapomgeving. Aangezien een speciaal HEPA filter ook stofdeeltjes en allergenen verwijdert, worden mensen met allergieën niet langer geplaagd door bijvoorbeeld een dikke keel of verstopte neus. In een FreshBed slaap je omgeven door gezuiverde lucht. En omdat een FreshBed altijd droog is hebben ook mensen met reuma of artritis veel minder last van pijn.

In de design-versie, het topmodel van de collectie is de innovatieve technologie vertaald naar een licht en sensueel totaalontwerp. Ook is er een ‘stand alone’ versie, geschikt voor inbouw in elk ledikant. De allernieuwste vormgeving van een FreshBed vinden we in de Hybride. Een FreshBed van binnen, een boxspring van buiten. Zowel als eenpersoons als tweepersoons boxspring te bestellen in verschillende kleuren en stoffen, waaronder leer dat aan struisvogelleer doet denken.

[1] R.J.E.M. Raymann - Mild skin warming, a non-pharmacological way to modulate sleep and vigilance