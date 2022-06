VVKH Architecten is een zeer ervaren, multidisciplinair architectenbureau dat de meest uitdagende klussen aan kan. Naast grote projecten, zoals musea en winkelcentra, maken we villa's en fijngevoelige stedelijke elementen, zoals bijvoorbeeld een drijvend horecaterras.

We geloven in hoog opgeleid en ervaren personeel, specialisten op velerlei gebieden, en een goede communicatie en kennisuitwisseling, zowel binnen als buiten het bureau. Een goed ontwerp is niet alleen het werk van een bevlogen architect, maar komt tot stand door een actieve bijdrage van en interactie met alle betrokken partijen. De integrale aanpak van VVKH Architecten resulteert in hoogwaardige. duurzame en mensvriendelijke woningen, gebouwen en objecten.

Lees meer over het bureau, organisatie en visie op de website van VVKH Architecten.