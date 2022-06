atelier2 architecten is een jong architectenbureau dat met brede kennis en ervaring advieswerkzaamheden verricht voor architectonische en stedenbouwkundige opgaven. Wij richten ons hierbij zowel op de professionele als particuliere markt en zijn actief in de woning- en utiliteitsbouw.

Wij zien architectuur in de eerste plaats als het ruimtelijk vormgeven van menselijke behoeften en dromen. Een intensieve samenwerking met de opdrachtgever en het centraal stellen van de gebruiker is hierin essentieel. Als architect beogen wij een inspirerende en tegelijkertijd dienende houding. Vanuit de essentie van de vraagstelling streven wij naar evenwichtige en duurzame ontwerpoplossingen waarin functie, esthetiek en techniek met elkaar in verband worden gebracht. De uitgangspunten voor het ontwerp worden bepaald op basis van een grondige analyse van het gewenste programma en de locatie. Op basis van gedegen vakkennis en creativiteit bieden wij een 'vanzelfsprekend' en uniek antwoord op elke opgave. De integrale kwaliteit van het werk wordt bewaakt door het innemen van een verantwoordelijke rol vanaf schetsontwerp tot en met de realisatie. Een constructieve samenwerking met adviserende en uitvoerende partijen vormt hierin een vast gegeven. In samenwerking met deze bouwpartners werktatelier2 architecten aan de ontwikkeling van innovatieve concepten die een integrale en ontzorgende aanpak van het ontwerp- en uitvoeringsproces bewerkstelligen.