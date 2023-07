Atelier2 architecten werkt allround. Van renovaties tot nieuwbouw, voor zowel professionele als particuliere opdrachtgevers. We zijn betrokken van begin tot eind. Die werkwijze leidt tot optimaal resultaat en doordachte architectuur.

atelier2 architecten is in 2012 opgericht door Mario Maas en Frank van Gurp. Onze visie op architectuur delen we in pragmatische, krachtige ontwerpen met een vriendelijk karakter. Sterk werk, met schoonheid in de details.

Wij geloven in architectuur die perfect in balans is. Functioneel en esthetisch. Duurzaam en comfortabel. Met technologische innovaties en respect voor het verleden.

We geloven ook dat architectuur niet stopt bij een goed concept. We gaan voor doordachte architectuur, waarin functie, maakbaarheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. Dus werken we ons ontwerp uit tot het laatste detail en begeleiden we graag de uitvoering.