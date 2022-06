Marks - van Ham architectuur

-opgericht in 2017 te Venlo-

Nadat beide enige jaren een eigen bureau hebben gehad, hebben Sandor Marks en Barry van Ham in 2017 besloten hun krachten te bundelen. Beide architecten kennen elkaar al vanaf hun tienerjaren en delen hun passie voor duurzaam ontwerpen. De portefeuilles sloten dan ook naadloos op elkaar aan. Sandor zijn expertise op het gebied van monumenten en utiliteitsbouw wordt aangevuld door Barry zijn ervaring met energie neutrale woningen en constructieve kennis.

---

Met de slogan create together willen we laten zien dat de architect een adviseur is van de opdrachtgever, waarbij beide hun inbreng hebben in het ontwerp proces. De architect als adviseur. Niet alleen tijdens het ontwerp proces, maar ook tijdens de bouw. We zien namens de opdrachtgever toe op een juiste uitvoering en zorgen dat alles binnen het gestelde budget blijft. Daarom is de vertrouwensband tussen opdrachtgever en architect zo belangrijk.

De kracht van MvH architectuur is dat er goed wordt geluisterd naar de vraag die de opdrachtgever stelt en door buiten de kaders te denken weten we ze vaak positief te verrassen. Daarnaast beschikt MvH architectuur over een netwerk van specialisten die, afhankelijk van de grootte en het type project, kunnen worden ingeschakeld.

Opdrachtgevers kunnen voor hele uiteenlopende projecten bij ons aankloppen. Zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. Zo hebben we met een particuliere opdrachtgever in Melderslo een energie neutrale woning gerealiseerd. En voor een ontwikkelaar zijn we met een plan gekomen voor een nieuwbouw kantoorpand op de plaats waar nu een vervallen kantoorvilla staat. Daarnaast hebben we aan meerdere Rijksmonumenten gewerkt, waaronder de karakteristieke Rotterdamse brug ‘de Hef’.

Allemaal hele interessante en uiteenlopende projecten waar veel bij komt kijken. Maar hoe verschillend projecten soms ook zijn, uiteindelijk streven we naar hetzelfde. We willen met de opdrachtgever het maximale uit het beschikbare budget halen. En daar waar we door het verbouwen van een monument het gebouw weer toekomstwaarde geven, houden we die toekomstwaarde ook bij nieuwbouw of interieur opdrachten in ons achterhoofd. Want de toekomstwaarde is de absolute meerwaarde die wij met onze opdrachtgevers creëren.