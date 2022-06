Studio Bekkers ontwerpt en maakt hoge kwaliteit interieurproducten, die rust en eenheid uitstralen. We produceren in eigen werkplaats waardoor we onze ontwerpen tot in het kleinste detail kunnen sturen. We maken het idee ‘design by doing’ waarin we zoeken naar de verbinding tussen materiaal, vorm en constructie. Door verfijning in het uitvoeringsproces geven we kracht aan de zuivere vormen van een ontwerp.