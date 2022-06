Een nieuwe woonkamer of werkplaats. Uitbreiden met een serre. Een andere badkamer of keuken. Of een heel nieuw interieur voor het hele huis? Olvorm ontwerpt hedendaagse interieurs. Grote en kleine ontwerpen. Huiselijke en zakelijke sferen. Voor architectonische en historische panden. Geen ontwerp is hetzelfde.

Toch is er eenheid in verscheidenheid: Olvorm ontwerpt interieurs waarin je je thuis voelt.

Olvorm is een tikkeltje eigenwijs, gezond zelfbewust, oprecht en correct, en niet onbelangrijk: op jouw maat én betaalbaar.