Een interieur is meer dan alleen een verzameling meubilair. Diverse losse elementen, maar ook de indeling en architectuur zorgen er uiteindelijk voor dat een woning, kantoor- of bedrijfsruimte voelt als een tweede huid. Een goed interieur is als een puzzel waarvan alle stukje perfect in elkaar geschoven zijn. Om dat te bereiken is geen lichte opgave. Een dergelijk ingrijpend proces vraagt om de professionele hand van een interieurarchitect met een brede kijk.

Remy Meijers (1974) onderscheidt zich met een totaalvisie. Hij beperkt zich niet tot de grote lijnen, maar verdiept zich ook in de allerkleinste details. Dat leidt tot interieurs die in al hun eenvoud een aangename rust uitstralen. Aan de door hem vormgegeven herenhuizen, landgoederen, villa’s, grachtenpanden, bedrijfsruimten en luxe vakantiewoningen is de visie van Remy Meijers afleesbaar. De vormgeving en toegepaste technieken kloppen tot in de puntjes.

De in 2012 gelanceerde Remy Meijers Collectie is ontstaan vanuit de behoefte om in ieder interieur een sterke basis te creëren. Om tot een perfecte balans te komen ontwerpt Meijers meubilair en accessoires vaak zelf. Door de jaren heen is zo een verzameling meubilair ontstaan die als basis dient voor de Remy Meijers Collectie. De meeste ontwerpen vinden hun oorsprong in de door Meijers ontworpen interieurs, maar zijn ook in andere situaties toepasbaar. Daarnaast zijn ontwerpen van zijn hand te vinden in de collecties van de Nederlandse producenten Bod’or (deuren) en Nilson (bedden).

De aanpak van Remy Meijers slaat aan. Het resultaat is te zien in toonaangevende woontijdschriften wereldwijd. Ook talloze weblogs, van Japan tot Amerika, hebben inmiddels aandacht aan zijn werk besteed. Een selectie van zijn projecten is gebundeld in de in 2011 verschenen monografie Shades of Grey. Sinds najaar 2013 is Remy Meijers naast presentatoren Michiel de Zeeuw en Nicolette van Dam ook te zien in het door RTL4 uitgezonden televisieprogramma RTL Woonmagazine.

Remy Meijers is in 1995 cum laude afgestudeerd aan de afdeling Architectonische Vormgeving: interieur- en meubelontwerp van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Na ervaring te hebben opgedaan bij verschillende bureaus is hij in 2000 onder eigen naam een bureau voor interieurarchitectuur en meubelontwerp gestart.