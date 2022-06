Buro Huibrechtse, dat is opgericht door architect Nicolette Huibrechtse, werkt aan interieur en architectuur opgaven. Vanuit het verlangen om gebouwen en interieurs als een vanzelfsprekende geheel te ontwerpen is zij, na werkzaam te zijn geweest bij toonaangevende architectenburo’s, in 2002 als zelfstandig architect gestart.Het buro maakt plannen op verschillende schaalnivo’s; van een particuliere nieuw- en verbouw tot een kleinschalig woonwijkje. Dit doen we samen met verschillende projectpartners. We kunnen daardoor zowel kleine als grote opdrachten aan.