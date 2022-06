Van het schuurtje in de achtertuin – waar hij meubilair maakte voor familie en vrienden – tot een eigen compleet verbouwde boerderij met kantoor, showroom en werkplaats. Creativiteit zit bij Piet-Jan van jongs af aan in z’n bloed. Na de middelbare school, diverse stages en een doortimmerde vakopleiding aan het Meubileringscollege, kwam de grote doorbraak in 1998 met een compleet interieurontwerp voor het Bergense restaurant ‘Otto e Mezzo’.

Vandaag de dag ontwerpt Piet-Jan in de breedste zin van het woord. Van complete interieurs voor woningen en vakantiehuizen in het binnen- en buitenland tot luxe appartementen, horecagelegenheden en andere bedrijven.

Piet-Jan ontwerpt vanuit de gedachte dat er in een interieur geleefd mag worden en werkt veel met hout, maar ook met ander natuurlijk materiaal zoals zink, leer, staal, natuursteen, en beton. Ook bewust omgaan met het milieu is een belangrijk aspect. Zo heeft hij voor het resthout een eigen verbrandingsoven, waarmee het hele terrein van energie wordt voorzien.