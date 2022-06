Joolsdesign interieurarchitectuur

Joolsdesign is opgericht door interieurarchitect Jolanda de Boon. In 1996 is zij afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten afdeling Interieurarchitectuur in Maastricht. Sindsdien geeft zij interieuradvies en is zij bezig met ontwerpen en inrichten van bedrijven en woningen. Voordat zij begon met Joolsdesign heeft ze als interieurarchitect ervaring opgedaan bij een kantoorinrichter, interieurbouwbedrijf en interieurontwerp bureau. Door deze allround ervaring is zij in staat om veel verschillende soorten opdrachten aan te nemen.

Hoe werkt Joolsdesign

Uw wensen en uw ideeën staan voor Joolsdesign centraal. Wij verrassen u graag met een onderscheidend en creatief idee dat past bij de organisatie of u als persoon. Vanaf het eerste schetsontwerp laten we u deze ideeën zien aan de hand van 3D visualisaties. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden en het resultaat.

Om tot het beste eindresultaat te komen, werkt Joolsdesign graag samen met geselecteerde uitvoerende partijen zoals een aannemer, meubelmaker, bouwkundig tekenaar, constructeur etc. Wij kunnen daardoor het gehele traject, van ontwerp tot oplevering, aannemen.

Wat kenmerkt Joolsdesign?

Joolsdesign maakt heldere en praktische ontwerpen

Joolsdesign draagt bij aan de verbetering en uitstraling van de ruimte

Joolsdesign luistert goed naar de wensen en eisen van de klant en dat resulteert in een ontwerp waarin u zich herkent maar mét verrassende creatieve ideeën

Joolsdesign ziet geen beperkingen maar mogelijkheden en uitdagingen!