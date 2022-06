Bureauprofiel

Ons bureau is gevestigd in Hoogeveen. Wij zijn een regionaal georiënteerd bureau. Daarnaast ontwerpen wij projecten op landelijk niveau en zijn wij actief in het buitenland.

Onze werkzaamheden strekken zich uit tot vrijwel alle facetten van de architectuur, stedebouwkundige studies, en (eigen) projectontwikkeling, waarbij wij door middel van conceptstudies en zorgvuldige analyses streven naar hoogwaardige oplossingen voor iedere opgave.

De in meer dan 30 jaar opgebouwde ervaring, gecombineerd met een schat aan architectonische kennis, stelt ons in staat uw wensen als opdrachtgever nauwkeurig in een passend ontwerp om te zetten.