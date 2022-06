Storytelling in interieurs.

Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Je bedrijfsinrichting is je visitekaartje.

Een goed doordacht en inspiratievol interieurdesign laat zien wie je bent, wat je doet en waar je voor staat.

Wij vertalen jullie merk naar het interieur.

Om dit te bereiken heeft elk interieurontwerp een verhaal en interieurconcept als onderlegger. Dit is een beeldende metafoor voor jullie identiteit en deze wordt doorgevoerd in de inrichting. Dit zorgt voor een totaalervaring en dat zal uiteindelijk bijdragen aan jullie merkbeleving en klantenbinding.





Co-creatie | Samen gaan we op zoek naar jullie wensen en het verhaal daarachter. In een INspiratiesessie halen we jullie ambities naar boven, wat als basis zal dienen voor het interieurconcept en moodboard.

INterieur Ontwerp | Het concept wordt vertaald in een praktisch en inspirerend interieurontwerp. Deze bestaat uit plattegronden en schetsen en deze kan, indien wenselijk, ook in een 3D programma getekend worden.

Realisatie | Samen met professionals uit jullie of ons netwerk kunnen wij de realisatie begeleiden. Na de oplevering doen we vaak nog een eindstyling voor de spreekwoordelijk puntjes op de i.

INinterieurs zorgt voor de verbeelding van ambities