Ik creëer een interieur wat bij jou past!

Ik ben Tessa van Hoogstraten, gepassioneerd woonstylist. Interieur is al mijn hele leven mijn grote passie. Als kind bouwde ik al huizen van alles wat ik dan ook maar tegenkwam, door de jaren heen is deze hobby uitgegroeid tot mijn werk, waar ik dagelijks veel plezier aan beleef. Mijn interieurontwerp begint altijd met jouw persoonlijke smaak en wensen. Soms heb je die al best duidelijk voor jezelf, soms moeten we daar samen naar op zoek. Dit is altijd de eerste en belangrijkste stap in het proces. Ik ben er namelijk van overtuigd dat jij je pas prettig kan voelen in een ruimte als die helemaal past bij wie jij bent als persoon. Jouw eigen stijl helemaal tot uiting brengen in jouw interieur, een ruimte creëren die comfortabel en sfeervol aanvoelt én die praktisch prettig in elkaar steekt. Dat is wat ik wil bereiken voor elke ruimte die ik ontwerp. Mocht je meer willen weten over mijn werk als woonstylist, je mag me altijd mailen of kijk eens rond op mijn website.

Hartelijke groet,

Tessa van Hoogstraten