House of JAB by Verstappen Interiors

Als eerste brand store van JAB Anstoetz in de Benelux kunnen wij u op een vernieuwende wijze voorzien van een kwalitatief hoogstaand advies.

U wordt steeds meer geprikkeld via internet, tv-programma’s en tijdens reizen. Wij zetten uw ideeën om in een passende interieurcompositie. Met feel- en moodboards, stoffen- en tapijtpresentaties en via beeldschermen en iPads laten wij u voelen en beleven. Onze showroom is zo ingericht, dat u geïnspireerd raakt zonder dat u belemmerd wordt in het vrije denkproces.

In onze interieurontwerpstudio wordt het ontwerpproces zichtbaar gemaakt, een soort ‘open keuken’, duidelijk en inzichtelijk.

We bespreken uw wensen en maken 2D en 3D ontwerpen om het geheel te visualiseren. Daarna bezoeken wij nationale en internationale showrooms en maken we meubels op maat om het interieurplan voor u te realiseren, alles is mogelijk. Ook een verbouwing doen wij voor u. Nadat we alle door u bestelde artikelen uitgeleverd hebben, zetten we zelfs qua styling de puntjes op de i.

U kunt direct van uw nieuwe interieur genieten.

INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING | MEUBELSTOFFEN | VLOEREN | KARPETTEN | MEUBELS | VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING