WOODYSHOUSING maakt individueel of collectief wonen op top-niveau mogelijk: turn-key modulwoningen uit massiefhout en uitsluitend zeer hoogwaardige natuurlijke materialen, modernste technologie en bouwbiologisch ontworpen. Inclusief keuken en badkamer, drievoudig glas en individueel aanpasbaar voor de extra ruimte aan uw woning of bedrijfspand. Schakel- en stapelbaar, snel plaatsbaar en volledig circulair ontwikkeld staat uw huisvesting binnen kortste tijd volledig off-grid of aangesloten aan reeds bestaande leidingen.