Nieuw interieur- en lifestyle merk: Furandco!

Furandco is ontstaan door de fascinatie van de designer Bart van Meurs voor de natuurlijke schoonheid van bont en leer. Hij onderzoekt hoe je bont en leer in combinatie met andere hoogwaardige natuurlijke materialen opnieuw kunt gebruiken.

Vanuit zijn atelier in Aerdenhout en in samenwerking met diverse ambachtslieden heeft hij inmiddels een prachtige, duurzame en functionele collectie tot stand gebracht.

Ontstaan collectie

Het bont en leer is afkomstig van oude jassen, dieren die een natuurlijke dood gestorven zijn of het betreft huiden van dieren waarop binnen de EU legaal gejaagd is vanwege een overschot. Naast materialen zoals zijde, wol en kasjmir gebruikt hij memorabilia zoals oude munten, knopen of emblemen. Zodra hij die toepast ontstaan als het ware ‘pieces of art’. Unieke en handgemaakte producten zoals poefs, plaids, kussens en tablet hoezen maken deel uit van de collectie en dragen stuk voor stuk een eigen verhaal met zich mee.

Product naar eigen ontwerp

Naast de keuze uit de bestaande collectie is het ook mogelijk een product naar eigen idee te laten vervaardigen. Denk hierbij aan de inbreng van een bontjas die niet meer gedragen wordt voor het creëren van en bijzondere poef of ingebrachte memorabilia waarmee een kussen in persoonlijke stijl ontworpen kan worden.