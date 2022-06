De Jager Interieur | Heemstede

De Jager Interieur is in 1943 opgericht als groothandel in deuren. Sinds die tijd zijn wij uitgegroeid tot dé regionale speciaalzaak op het gebied van op maat gemaakte (inbouw)kasten, wandmeubelen en verlichting van hoge kwaliteit.

Door onze achtergrond zijn wij in staat om voor uw situatie een passende oplossing te bedenken.

Van de eerste schets tot en met plaatsing bij u thuis. De Jager Interieur haalt alles voor u uit de kast.

Wij zijn er trots op dat particulieren, bedrijven, alsmede professionals zoals binnenhuisarchitecten en aannemers, al jaren de weg weten te vinden naar onze fraaie showroom, gelegen aan de Herenweg 140 te Heemstede.

Met onder andere de merken NOTEBORN, InQuino en Delta Light, zijn wij in de gelegenheid, uw woning en/of kantoor, te voorzien van zeer fraaie en bovenal, betaalbare oplossingen.

Indien u nadere informatie wenst, zijn wij, De Jager Interieur, Rob de Jager, Edwin Verzijde, uiteraard bereid u te informeren. Ons telefoonnummer is +31 (0)23 528 58 54.

U bent, gaarne op afspraak, van harte welkom in onze showroom.





De Jager Interieur | Heemstede

Herenweg 140, 2101 MT Heemstede

T +31(0)23 528 58 54

info@dejagerinterieur.nl

www.dejagerinterieur.nl