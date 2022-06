B&G Audio Video Solutions BV

De specialisten op het gebied van audio/video en domotica oplossingen.

B&G Audio Video Solutions is gespecialiseerd in het vinden van pasklare oplossingen voor Multiroom Audio/Video in combinatie met huisautomatisering. Door een goede inventarisatie te maken van uw wensen, bieden wij pasklare oplossingen voor uw woning. Geen overbodige functionaliteiten indien deze niet nodig of gewenst zijn. Ons team van medewerkers heeft een ruime ervaring op het gebied van woning automatisering, van een simpel basis systeem tot een geheel zelfdenkende woning.

Weet u het nog: De eerste auto’s met stuurbekrachtiging werden met verbazing bekeken. Toen zei men, dat is luxe, te duur, alleen voor rijken. Tegenwoordig hebben alle auto’s stuurbekrachtiging, maar ook centrale deurvergrendeling, raambediening en airco etc.

En voor uw huis is “dat” comfort er nu ook.

Specialismen: Specialist in Custom Install and Home Automation