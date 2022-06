MOOME staat voor compact en betaalbaar hedendaags design en brengt naast kwalitatief designmeubilair ook functionele interieuraccessoires. MOOME richt zich tot een eigenwijs publiek en biedt hoge kwaliteit in combinatie met een eigenzinnige maar tijdloze vormgeving. In de fabriek (in Dilsen-Stokkem / België) worden geen compromissen gesloten op het vlak van comfort en kwaliteit.