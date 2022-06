CRISTY BRANDRIET WERKT SINDS 2001 ALS VRIJGEVESTIGD INTERIEURONTWERPER EN INTERIEURSTYLIST IN HET OVERIJSSELSE HENGELO

Haar specialisaties liggen allen in het verlengde van haar grote passie, 'de gepersonaliseerde interieurvormgeving- en styling'. Vanuit de leefstijl en smaak van haar opdrachtgevers ontwikkelt ze interieur- en huisstijl concepten en (re)styled ze interieurs binnen alle gangbare interieurstijlen. De totaalconcepten worden fotorealistisch uitgewerkt in een 3D simulatie waarin ook persoonlijke stukken zoals kunst en foto's van de opdrachtgever kunnen worden opgenomen. Zo ontstaat een volledig gepersonaliseerd stylingconcept waardoor de opdrachtgever vooraf een goed inzicht wordt gegeven over het eindresultaat.

Cristy combineert haar ontwerpwerk vanaf het begin van haar carrière met doceren en het schrijven van boeken. Ze is auteur van een vijftal interieurboeken. Op haar leslocatie in Enschede biedt ze deeltijdopleidingen aan op haar vakgebied, waaronder de avondopleiding interieurstyling. Deze opleiding richt zich op het landelijke erkende examen. In de afgelopen jaren zijn alle door haar opgeleide cursisten geslaagd voor dit examen.