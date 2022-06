Pay What You Like is een uniek concept, jij als klant bepaalt wat je mij wilt geven voor de opdracht. Gebaseerd op ruim 20 jaar ervaring binnen de top van interior design. Hiermee gooit oprichter Theodoor het roer om en ontstaat er een open, transparante werkwijze waarbij flexibiliteit en vertrouwen centraal staan.

Van het bedenken van ideeën en uitwerken van een ontwerp tot het verzorgen van de hele inrichting. Met Pay What You Like kun je al je wensen op tafel leggen en bepaal je zelf wat je ervoor over hebt om met Theodoor samen te werken.