Drijvers Oisterwijk BV houdt zich reeds 69 jaar bezig met diverse architectuurprojecten in geheel Noord-Brabant. Restauratie, nieuwbouw, verbouw en interieuropdrachten worden door Niels, Sylvia en Fons met ondersteuning van het 7 man sterke team van tekenaars en architecten met veel enthousiasme en deskundigheid aangepakt. Een hoog kwaliteitsniveau met gevoel voor detaillering staat centraal bij ieder bouwplan. Door de mogelijkheid de projecten integraal aan te kunnen pakken door het know how van in- en exterieur zijn we in staat totaalconcepten neer te leggen. Hierdoor ontzorgen we de klant en kunnen een maatwerkpak maken wat hele toe is gesneden op de wensen van de opdrachtgever.