Ontwerpen én tekenen van woning- en utiliteitsbouwprojekten (ook interieur), nieuwbouw, bestaand én verbouw. Met name gericht op het visualiseren van bouwprojekten, restylen van woningen en architectuurprijsvragen. Gespecialiseerd in 3D tekenwerk (o.a. Revit, Autocad, SketchUp en Floorplanner). Tevens het verrichten van freelance werkzaamheden in opdracht van derden.