Colofon

Hoe staat uw organisatie er voor?

De toekomst is nu, van kantoor naar werklounge! Werken in een natuurlijke gezonde kantooromgeving zorgt voor een positieve flow. Blije en fitte medewerkers presteren aantoonbaar beter. In de strijd om talent is het belangrijk om uw organisatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het revitaliseren van uw kantoor naar een werkomgeving die past in deze tijd, is onze specialiteit. Hiervoor bieden wij concrete oplossingen. Hoe te realiseren, Klaaysen design interieurontwerp en advies, uw partner voor het aantrekkelijk maken van uw organisatie. Scan klantbeleving & hospitality Een scan klantbeleving & hospitality geeft helder inzicht. Wij leveren een duidelijk advies met verbetersuggesties en een heldere kostenraming.

Opinie

Blogsite Kijken, zien, creëren

Bert Klaaysen

Bert Klaaysen is al decennialang een zeer betrokken, veelzijdige interieur- en meubelontwerper voor kantoren, winkels en showroom/presentaties. Van het eerste gesprek tot en met de oplevering is hij uw aanspreekpunt en begeleidt hij het gehele project.

Afspraak maken?

Nodig Bert uit voor een kop koffie en een gesprek. Je kan hem persoonlijk bereiken op +31 (06)51184500 of mail hem.