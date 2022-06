Anar Creations ontwerpt handgemaakte tapijten. Deze tapijten worden geweven, geknoopt en getuft in verschillende materialen zoals wol, zijde, viscose, katoen. De ontwerpen zijn modern en eigentijds en hebben een specifieke eigen signature. De tapijten worden gemaakt naar onze ontwerpen. Op basis daarvan kan, indien gewenst, een uniek tapijt in elke gewenste maat en kleur gemaakt worden in overleg met de klant. De collectie wordt aangevuld met eveneens zelf ontworpen sjaals van zijde of katoen en kussens.