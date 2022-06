Jules Design & Development is een onafhankelijk bouwkundig ontwerp-, teken- en adviesbureau voor zowel particuliere als zakelijke klanten. De werkzaamheden zijn tweeledig en vinden plaats in de woning- en utiliteitsbouw. Enerzijds wordt de brede bouwtechnische kennis samen met een architectonische studie-achtergrond gebruikt om mensen te ondersteunen tijdens elke fase van een bouwproces (ontwerp en ontwikkeling, vergunningaanvraag, aanbesteding en realisatie) en anderzijds wordt mijn wetenschappelijk achtergrond toegepast in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame bouwkundige producten.