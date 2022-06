“ Hoewel ik over het algemeen wordt beschouwd al seen Belgische ontwerper, denk ik zelf dat mijn werk eigenlijk typisch Australisch is, open, direct en ontspannen. Mijn werk is breed: van mobiele bureaustoelen, ijs koelers en douches tot interieurs voor herenhuizen, bars en showrooms alsook tentoonstellingen. Elk project heeft een speelsheid die wordt uitgedrukt in duidelijke eenvoudige lijnen en frisse kleuren.

De Gestalt van mijn ontwerpen zijn gericht op het concept van de speelsheid die op zijn beurt zijn verbonden met het idee van de mind-games waarin ik voortdurend in twijfel word gebracht over bepaalde ideeen over vorm, materiaal, schaal of het gebruik van ruimte en objecten. Deze manier van werken zorgt voor verrassende resultaten: de bureaustoel die het uiterlijk heeft van een grote loopwagen voor een baby of mijn douche die vanaf onder sproeit inplaats van bovenaf. Mijn discrete, flexibele maar toch ondersteboven wereld is een uitdaging in haalbaarheid. De gebruiker wordt uitgenodigd om een ludiek mens te worden - niet onstuimig en arrogant, maar rustig en bescheiden met het perspectief van een kind, voor wie alles mogelijk blijft. "