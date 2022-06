Het bedrijf is een kleinschalig éénmansbedrijf dat zich toespitst op het ontwerpen en vervaardigen van functioneel keramische producten. Daarnaast wordt ook de samenwerking met de industriële producenten van keramische voorwerpen aangegaan. Hiervoor worden ontwerpen gemaakt die praktisch meer geschikt zijn voor grotere productie en die vormelijk een groter publiek aanspreken.

In de handgemaakte voorwerpen worden vormen ontworpen die niet kunnen geproduceerd worden. Er wordt gewerkt in zeer kleine oplage. De uniciteit van het voorwerp staat centraal. De bedoeling is het veraangenamen van de dagelijkse handelingen die onlosmakelijk verbonden zijn met serviesgoed. In een wereld van gejaagdheid vergeten we te genieten van onze dagelijkse handelingen. De bedoeling van de voorwerpen hier aangeboden is de aandacht hier terug op te vestigen en deze speciaal of aangenamer te maken. Zo 'kleven' er aan het voorwerp herinneringen aan gevoelens van rust en geluk, aan momenten die je deelde met vrienden. De gebruiker wordt op deze manier ook maker van het voorwerp.