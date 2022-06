Als interieurarchitect zijn we zijn gespecialiseerd in het ontwerp, begeleiding en de realisatie van interieurprojecten voor woningen, burelen, restaurants en winkels. Onze klanten zijn zowel privé opdrachtgevers als bedrijven en openbare besturen. Je kan ons inschakelen voor: dressing en wandkasten, Tv-meubelen, keukens, de zithoek en woonkamers, slaapkamers en jeugdkamers, badkamers, bureelinrichtingen, receptiebalies en vergaderzalen, horecaprojecten, praktijken voor vrije beroepen, verbouwingsprojecten, uitbreidingen aan bestaande woningen, opmaken stedenbouwkundige aanvragen, totaalprojecten, meubelontwerpen… Indien je twijfelt of we jouw project ook zullen aanpakken? Bespreek het met ons! Omdat we multidisciplinair te werk gaan, zetten we graag de puntjes op de ‘i’ door ook te zorgen voor de aankleding en decoratie, het grafische design of de huisstijl van een firma. Wat doen we anders? Idee-m stuurt, managet en realiseert diverse disciplines waarbij u als klant steeds één aanspreekpunt heeft. Deze resultaat gerichte aanpak bespaart u tijd en energie. Zo zult u al snel, na een eerste ontwerp te weten komen binnen welk budget en tijdsplanning uw project kan worden uitgevoerd, zonder verrassingen achteraf. We werken in al onze projecten volgens een vaste methode. Een methode die door jarenlange ontwikkeling en know-how tot stand kwam. De projectmethode lijkt een beetje op een trein… Daarom noemen we dit de ‘IDEE-M DESIGNTREIN’©. We starten steeds met ‘de idee’. Noem het de locomotief… Afhankelijk van uw wensen en verwachtingen als klant, kan u een extra wagonnetje aanhaken. Het opmaken van een technisch dossier, de uitvoering en de ‘finishing touch’ worden telkens vast gehaakt aan de locomotief. Als klant beslist u zelf welke stappen u met ons doorloopt. Samen zetten we uw droominterieur op de rails!

