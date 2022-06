Het nadenken over en begrijpen van de vanzelfsprekendheden in tuinen is voor ons beroepsmatige filosofie. Vanuit deze gedachte realiseren wij de meest exclusieve tuinen met oog voor het proces. Alle tuinen die door ons zijn ontworpen zijn verfijnd en tot op de vierkante centimeter uitgedacht. Deze verfijning zorgt voor de juiste beleving die bij iedere tuin zowel uniek als overeenkomstig is. Iedere tuin heeft unieke uitdagende aspecten. Tegelijkertijd biedt iedere tuin een strakke, en toch sfeervolle uitstraling, die rust, bezinning en gezelligheid faciliteert.

Er is een visie verwerkt in de tuinen die tot uiting komt in uitdagende aspecten. Een Erik van Gelder tuin is dan ook niet zomaar een tuin, het is een kunstwerk welke u uitdaagt om te ontdekken. Alle gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit. Onze bijzondere tuinen zijn duurzaam en bieden ook op lange termijn meer lusten dan lasten. Naast het resultaat, een sfeervolle en exclusieve tuin, is ook de manier waarop dit resultaat tot stand komt belangrijk. Het ontwerpproces is een gezamenlijke zoektocht samen met u als opdrachtgever en wij als ontwerpers. Deze zoektocht naar uw ideale tuin moet leuk zijn en beleefd worden. Daarom hebben wij in onze werkwijze ruimte ingebouwd om op een inventieve manier deze zoektocht gezamenlijk te beleven. Hierdoor zijn de tuinen niet alleen mooi door de prachtige uitstraling, maar wordt er een tuin ontwikkeld die naadloos aansluit bij uw wensen en die u herinnert aan de totstandkoming van uw tuin.