Wij als buro TOPIA zijn een bedrijf binnen het vakgebied van stads- en landschapsontwerp. Hierbij moet u denken aan alles wat men in de openbare ruimte aantreft. Zo ontwerpen wij woonwijken, parken, infrastructurele ingrepen, dorpcentra, pleinen & recreatieoorden. Maar het werkt ook aan producten in de openbare ruimte.

Deze ontwerpen worden gemaakt met een nuchtere, realistische houding. Deze houding wordt gecombineerd met creativiteit en oplossingsgericht denken. Dit zorgt voor een concrete, praktische en grondig doordachte oplossing. Hierbij willen wij de uitstraling, functionaliteit en kwaliteit van de buitenruimte op duurzame wijze verbeteren. Aspecten die betrokken worden in het ontwerp zijn landschap, bebouwing, natuur, cultuurhistorie en uiteraard de belangen van de bewoners. Deze aspecten zijn leidend in het ontwerpproces.

De organisatie en werkwijze wordt afgestemd op het project, het proces of de organisatie. Zo werkt TOPIA graag in teamverband met verwante disciplines. Hierdoor wordt er voor ieder probleem in de buitenruimte een passende oplossing bedacht.

DIENSTEN

· Ontwerpen voor de openbare ruimte

· Productontwerp

· Visievorming

· Infrastructurele modellen

· Visualisaties

· Advies

· Onderzoek

· Beplantingsplan

· Technische uitwerkingen

· Planaanpak

- Procesmanagement