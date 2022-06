Steenhuis Bukman Architecten levert al 25 jaar een bijdrage aan de

stedenbouw en architectuur in heel Nederland. Ons werkterrein is breed en varieert van particuliere villa’s tot stedenbouwkundige masterplannen. Woningbouw in herstructureringsgebieden, woonzorgcomplexen en haalbaarheidsstudies vormen een belangrijk onderdeel van ons werk. Omdat wij op verschillende schaalniveaus tegelijk kunnen werken, worden wij vaak gevraagd om in een project niet alleen als architect, maar ook als stedenbouwkundige te fungeren.

Een goede samenwerking met de opdrachtgever staat bij ons altijd voorop. Graag betrekken wij in een vroeg stadium alle partijen bij het ontwerpproces. We zijn er van overtuigd dat het communiceren met alle betrokkenen essentieel is om tot een goed resultaat te komen. In dit proces spelen wij als architect graag een actieve en inspirerende rol. Van onze opdrachtgevers horen we regelmatig dat we zeer communicatief zijn en sterk in het samenbrengen van verschillende partijen. In complexe ontwerpprocessen en in projecten met bewonersinspraak komt deze eigenschap uitstekend van pas. En in de actuele verschuiving van de opgave van nieuwbouw naar renovatie wordt de communicatie met bewoners steeds belangrijker.

De huidige tendens naar ketenintegratie in de bouw past perfect bij ons bureau. Steenhuis Bukman Architecten is een betrouwbare partner in het ontwerpproces; oplossingsgericht en flexibel. Daarbij verliezen we het eindresultaat – een fraai en functioneel gebouw of een prettige woonomgeving – nooit uit het oog. Met de kennis die we in de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd op het gebied van bouwkosten en exploitatiekosten zijn we uitstekend in staat mee te denken met de opdrachtgever en projecten te realiseren binnen het vooraf vastgestelde budget.

Steenhuis Bukman Architecten kan alle disciplines verzorgen die noodzakelijk zijn bij het realiseren van een bouwplan: het ontwerp, de contractvorming, het bestek, de kostenbewaking en de directievoering. Wij werken met een hecht team van gedreven en goed opgeleide vakmensen. Bij elk project is Roelf Steenhuis of Marc Bukman van begin tot eind persoonlijk betrokken.