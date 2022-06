OTH architecten ontwerpt voor uiteenlopende projecten in de architectuur en interieurarchitectuur. De sleutel in elk ontwerpproces is het creëren van interactie: met elkaar en met de omgeving. Om die interactie te bereiken, streeft het bureau naar een hechte relatie met de eindgebruiker. Hoe en waar beweegt hij zich? Welke middelen gebruikt hij? Op welke manier werkt hij met anderen samen? Kennis die doorslaggevend is, en bovendien veranderlijk. De diverse sectoren die OTH bedient vragen immers elk om een eigen aanpak. Zij mogen van OTH dan ook een unieke benadering verwachten. Een benadering die zich vertaalt naar een tijdloos gebouw of interieur, waarbij functie en esthetiek vloeiend in elkaar overlopen.