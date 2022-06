schipperdouwesarchitectuur is in 1997 door Hans Douwes en Martine Schipper gestart en momenteel gevestigd in Delden. Sinds die tijd heeft het bureau opdrachten in woning- en utiliteitsbouw, verbouw en renovaties gerealiseerd. Naast het ontwerpen van bijzondere eigentijdse objecten zijn wij ook gespecialiseerd in het maken transformatieplannen en beeldkwaliteitsplannen. Enkele projecten zijn gerealiseerd door het meedoen aan ontwerpprijsvragen.

In de wereld van architectuur, vormgeving en esthetiek voelen wij ons thuis! De ruimte om ons heen bepaald voor een groot gedeelte hoe wij ons voelen. Een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren is ook van groot belang voor ons welzijn. Voor schipperdouwesarchitectuur is elk project, van klein tot groot, een zoektocht naar de juiste balans voor gebruiker en omgeving. Met een team van enthousiaste en creatieve mensen werken wij aan onze opdrachten. Vanuit het concept en de creatieve vertaling van de wensen, werken wij aan opdrachten die naast een functioneel programma ook antwoord geven op ruimtelijke, contextuele en landschappelijke vragen. Zodoende volgt uit iedere opgave een uniek architectonisch ontwerp, met een eigen identiteit. Het doel is om op een prettige manier in zowel ontwerp als uitvoeringsfase, samen een bijzonder maatplan te realiseren.