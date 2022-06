Rinus Roovers Architectuur is

een architectenbureau gevestigd in Breda met projecten die mensen, gebouwen en onze omgeving verbinden. Het bureau is gespecialiseerd in maatschappelijke sectoren als onderwijs, kinderopvang, woningbouw, renovatie en herstructureringsopgaven en kan putten uit een rijk oeuvre van diverse gebouwtypen.