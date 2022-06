Form Follows People

OeverZaaijer architectuur en stedebouw is een creatief en veelzijdig bureau, dat verschillende projecten in Nederland en ook in andere landen verricht. Sinds kort hebben wij een eigen vestiging op Curacao. Onze activiteiten spreiden zich uit over een breed spectrum: van concept/gebiedsontwikkeling en stedebouw tot interieur en van nieuwbouw tot renovatie. Wij zijn thuis in alle segmenten van de vastgoedmarkt. Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, bedrijven, overheden, corporaties en particulieren. In ons werk staat de mens centraal: 'form follows people'. Als adviseur willen wij de wensen van een opdrachtgever vertalen naar functionele, hoogwaardige en duurzame architectuur. De brede kennis en ervaring van het bureau zorgen er voor dat alle aspecten van het ontwerpproces vanaf het begin door ons worden geïntegreerd met als centraal punt het welzijn van de mens.