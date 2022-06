Lampgigant is gespecialiseerd in verlichtingsarmaturen en de accessoires voor lampen. Lampgigant 13.000+ lampen in de collectie, variërend van hanglampen tot wandverlichting.

Zowel in onze online catalogus als in adviestrajecten helpt Lampgigant particulieren projectinrichters en bedrijfseigenaren verder aan de benodigde lampen. Hierbij is Lampgigant vooral sparringpartner, leverancier van de lampen en adviesgever of aannemer van het uit te voeren project met verlichting.

Elk seizoen worden er nieuwe collecties samengesteld die worden verfijnd op basis van elke ruimte. Dit varieert van badkamerverlichting tot eettafellampen. Hierbij wordt elke stijl, kleur en type nauwkeurig samengesteld zodat van elke variatie een volledige keuze is.