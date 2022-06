Koninklijke Tichelaar Makkum (1572) is het oudste bedrijf in Nederland en wereldwijd een begrip op keramisch gebied. Door de eeuwen heen heeft het een onschatbare bron aan kennis en kunde opgebouwd en de bewezen duurzame eigenschappen van het materiaal, de tijdloze schoonheid en de culturele meerwaarde van zijn producten zijn actueler dan ooit. Deze kwaliteiten hebben een grote aantrekkingskracht op hedendaagse architecten, kunstenaars en ontwerpers en samen met hen zoekt Tichelaar naar nieuwe toepassingsgebieden en mogelijkheden. Tichelaar ontwikkelt naast dit maatwerk een groeiende eigen collectie bouwkeramische producten op het gebied van gevelbekledingen en interieurtoepassingen. Daarnaast blijven wij het beroemde traditionele sieraardewerk en tegels op aanvraag produceren en behoren een aantal ontwerpen uit de design collectie inmiddels tot de iconen van de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis.

Visie

Koninklijke Tichelaar Makkum heeft voor de continuïteit van het bedrijf onder leiding van huidig directeur Jan Tichelaar zo’n twintig jaar geleden bewust gekozen voor de voortzetting en innovatie van de in het bedrijf aanwezige kennis en ambachtelijke vaardigheden en niet voor het merk, het product of de locatie. De industrialisatie en vergaande rationalisering hebben de laatste eeuw gezorgd voor een verschraling van het keramische marktaanbod. Wereldwijd verdwenen in de 19e eeuw de ambachtelijke technieken uit het industriële productieproces. Koninklijke Tichelaar Makkum is een van de weinig overgebleven fabrieken in de wereld, die altijd is blijven investeren in de ambachtelijke productieprocessen en dankzij deze vasthoudendheid heeft het bedrijf nu een voorhoede positie. Ontwikkelingen in de hedendaagse architectuur en vormgeving laten zien dat er een steeds grotere behoefte is aan diversiteit en verrijking. Experiment en onderzoek zitten verankerd in de historie en mentaliteit van ons bedrijf en de aanwezige kennis maakt het mogelijk dat Tichelaar kan reageren op deze vraag van architecten, kunstenaars en ontwerpers naar een nog niet bestaand materiaal of product. Hiermee geven wij een relevant en duurzaam antwoord op een groeiende internationale vraag naar een divers marktaanbod.